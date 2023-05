Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Größere Personengruppen unerlaubt eingereist

Frankfurt (Oder) (ots)

Am Dienstag und Mittwoch deckte die Bundespolizei die unerlaubte Einreise von insgesamt 26 Personen in Frankfurt (Oder) auf.

Am Dienstagmorgen gegen 7:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei eine 15-köpfige Personengruppe, die zu Fuß im Ortsteil Rosengarten unterwegs war. Die indischen Männer im Alter zwischen 19 und 44 Jahren konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorlegen.

Am Mittwoch gegen 8:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte acht Männer und drei Frauen an der Frankfurter Stadtbrücke. Die afghanischen, syrischen, jemenitischen und eritreischen Staatsangehörigen konnten ebenfalls keine Dokumente vorlegen, die sie für eine Einreise oder den legalen Aufenthalt in Deutschland berechtigt hätten.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts und leitete alle Personen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Äußerung von Schutzersuchen an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg weiter.

Die Bearbeitung dauert noch an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell