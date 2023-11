Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Reifen an zwei Autos zerstochen, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

In der Nacht von Samstag (18.11.23) auf Sonntag (19.11.23) haben unbekannte Täter an zwei parkenden Autos an der Kettelerstraße in Borghorst mehrere Reifen zerstochen. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um einen blauen Mercedes sowie einen roten Ford. Zeugen hörten gegen 00.00 Uhr nachts Geräusche, konnten diese aber nicht zuordnen. Am darauffolgenden Tag wurden die Beschädigungen festgestellt. Wer hat zu diesem Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt unter 02551/15-4115.

