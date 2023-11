Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Kontrollstationen an der B 54

Ochtrup (ots)

Am Montag (20.11.) hat es auf der B 54 bei Ochtrup auf den Parkplätzen Weiner Kontrollstationen der Kreispolizei Steinfurt gegeben. Unterstützt wurden die Beamten der Kreispolizei von Mitarbeitern der Bundespolizei, des Zolls und von Straßen NRW. Insgesamt wurden bei den Kontrollen von der Polizei sieben Fahrer angetroffen, die unter Verdacht stehen, ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu haben. Sie erhielten Anzeigen und die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt. Weiterhin wurden bei den Kontrollen geringe Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt. Ein Mann wurde kontrolliert, der per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde von der Bundespolizei in die JVA Münster gebracht. Eine weitere Person wurde angetroffen, die gefälschte Ausweisdokumente bei sich führte. Auch hier wurde eine Strafanzeige gefertigt. Die Kreispolizeibehörde weist in diesem Zusammenhang noch mal darauf hin, dass es auch in Zukunft immer wieder Verkehrskontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten geben wird. Unser Tipp: Halten Sie sich immer an die Verkehrsegeln und kommen Sie so sicher ans Ziel!

