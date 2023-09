Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Wiederholter Einbruch in ein Ladenlokal

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 5.9.2023 brachen Unbekannte erneut in ein Ladenlokal auf der Steinstraße in Telgte ein. Nach ersten Erkenntnissen stahlen der oder die Täter nichts. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

