Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 5.9.2023 kam es gegen 9.25 Uhr in Höhe der Einmündung Versmolder Straße/Feldmark in Sassenberg zu einem Auffahrunfall. Ein 65-jähriger Sassenberger befuhr die Versmolder Straße ortsauswärts und wollte links auf die Straße Feldmark abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Verkehrsteilnehmer warten. Ein hinter ihm befindlicher 81-jähriger Sassenberger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf das Auto des 65-Jährigen auf. Bei dem Unfall wurden beide Männer verletzt. Rettungskräfte brachten die Sassenberger zur weiteren ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser. Die Feuerwehr Sassenberg kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn, da Betriebsstoffe aus den total beschädigten Autos ausgelaufenen waren. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro.

