POL-WAF: Ahlen. Unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer kontrolliert

Warendorf (ots) - Am Montag, 4.9.2023 ereignete sich gegen 15.30 Uhr ein sogenannter Dooringunfall auf der Wiesenstraße in Neubeckum. Ein 46-jähriger Neubeckumer parkte seinen Pkw am Straßenrand und öffnete die Fahrertür. Eine 61-jährige Neubeckumer, die die Wiesenstraße befuhr, prallte mit ihrem Pedelec seitlich gegen die Tür und stürzte. Rettungskräfte ...

