Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Vier Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall auf der L 793 - Ergänzung zur Pressemeldung vom 04.09.2023, 15:51 Uhr

Warendorf (ots)

Am Montag, 4.9.2023 ereignete sich gegen 14.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 793 zwischen dem Zubringer zum Tiefkühlcenter und dem Zubringer der K 3. Ein 19-jähriger Freckenhorster befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in Richtung Freckenhorst. Im Auto saß noch ein 21-jähriger Freckenhorster. Nach Angaben von Zeugen sei der Fahranfänger mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geraten, eine Überholabsicht sei nicht erkennbar gewesen. Es kam zum Frontalzusammentoß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 72-jährigen Everswinklerin, die lebensgefährlich verletzt wurde. Anschließend zu einem Weiteren mit dem Auto eines 54-jährigen Ennigerlohers, der leicht verletzt wurde. Die beiden jungen Freckenhorster erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten alle Personen in Krankenhäuser. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Münster übernahm die weitere Unfallaufnahme. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen und die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Eine Fachfirma kümmerte sich um die Reinigung des Teilstücks der gesperrten Landstraße, das gegen 19.45 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 39.000 Euro.

