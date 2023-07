Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Großfischlingen (ots)

Am Abend des 14.07.2023 gegen 19:50 Uhr wurde in Großfischlingen eine aktuelle Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Hofstück gemeldet. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte ein Personenkraftwagen festgestellt werden, welcher auf die Fahrzeugbeschreibung des Flüchtenden zutreffend war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten frische Unfallschäden und deutlicher Atemalkoholgeruch beim 39-jährigen Fahrer festgestellt werden. Am Fahrzeug entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Ein mit dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,58 Promille. Des Weiteren hatte der Beschuldigte keine gültige Fahrerlaubnis. In der Folge wurde eine Blutprobe beim Fahrer entnommen. Den 39-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

