POL-PDLD: St. Martin - Unbekannte Motorradfahrer gesucht

Bad Bergzabern (ots) - In der Nacht von 12./13.07.23, wurde in der Mozartstraße ein schwarzer E-Scooter der Marke Karcher entwendet. Das Fahrzeug stand vor dem Anwesen Nummer 20 und ist mit einem Versicherungskennzeichen versehen. Zeugen werden gebeten sich unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

