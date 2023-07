Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt mit PKW

Edesheim (ots)

Am Abend des 14.07.2023 gegen 21:40 Uhr, wurde in der Edesheim ein 80-jähriger PKW-Fahrer in der Ruprechtstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte beim Fahrzeugführer leichter Alkoholgeruch und gerötete Bindehäute festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Den Fahrzeugführer hat nun ein Bußgeldverfahren und eine Mitteilung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde zu erwarten.

