Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Beim Abbiegen mit Pedelecfahrerin zusammengestoßen

Warendorf (ots)

Am Montag, 4.9.2023, 14.50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr Kapellenstraße/Walstedder Straße in Ahlen. Eine 72-jährige Beckumerin befuhr mit ihrem Pkw den Kreisverkehr und bog auf die Kapellenstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 55-jährigen Ahlenerin, die mit ihrem Pedelec den Radweg im Kreisverkehr nutzte und die Kapellenstraße passierte. Rettungskräfte brachten die leichtverletzte 55-Jährige in ein Krankenhaus. Es entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell