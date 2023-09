Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Pedelecfahrerin bei "Dooringunfall" verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 4.9.2023 ereignete sich gegen 15.30 Uhr ein sogenannter Dooringunfall auf der Wiesenstraße in Neubeckum. Ein 46-jähriger Neubeckumer parkte seinen Pkw am Straßenrand und öffnete die Fahrertür. Eine 61-jährige Neubeckumer, die die Wiesenstraße befuhr, prallte mit ihrem Pedelec seitlich gegen die Tür und stürzte. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 350 Euro.

Dooringunfall verhindern? Das klappt mit dem sogenannten holländischen Griff gut. Dabei wendet man den Blick über die der Tür zugewandten Schulter und öffnet die Tür mit der jeweils anderen Hand. Also: Auf der Fahrerseite erfolgt der Schulterblick über links und die Tür wird mit rechts geöffnet. Während auf der Beifahrerseite der Schulterblick über rechts erfolgt und die Tür mit links geöffnet wird. Vorbeifahrende sollten mit einem Meter Mindestabstand an parkenden Fahrzeugen vorbeifahren und damit rechnen, dass sich Fahrzeugtüren öffnen können. Mehr Informationen zu Dooring-Unfällen erhalten Sie auf der Seite des Deutschen Verkehrssicherheitsrats https://www.dvr.de/praevention/kampagnen/kopf-drehen-rad-fahrende-sehen

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell