Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Unfall im Kreisverkehr

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 5.9.2023 ereignete sich gegen 12.20 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr Alverskirchener Straße in Telgte. Eine 51-jährige Everswinklerin befuhr mit ihrem Pkw den Kreisverkehr und bog auf die Alverskirchener Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 79-jährigen Telgter. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg des Kreisverkehrs und querte die Alverskirchener Straße. Trotzdem der Senior sein Fahrrad stark abbremste, konnte er den Unfall nicht mehr verhindern. Der Mann stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte brachten den 79-Jährigen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 550 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell