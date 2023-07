POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Verletztem nach zweckfremder Straßennutzung

Linz am Rhein (ots) - Am Montag, 10.07.2023 wurden zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr in der Straße "Im Nommental" in Linz am Rhein insgesamt 8 Pkw beschädigt. Der Tatort lag zwischen Hausnummer 3 und 11. Alle Fahrzeuge wurden mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Davon standen 6 Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand geparkt und wurden jeweils auf der Beifahrerseite beschädigt. Zwei Pkw standen in der Hofeinfahrt und ...

mehr