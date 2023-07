POL-PDNR: Erstmeldung zum Wohnhausbrand in Neuwied OT Gladbach

Linz, Am Sändchen (ots) - Am 10.07.2023 kam es kurz nach 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Sändchen in Linz am Rhein. Ein Fahrzeugführer kam in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Eine beteiligte Person wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich ...

