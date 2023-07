POL-PDNR: Einbruch in Biergarten

Bad Hönningen (ots) - Am Freitagabend meldeten Verkehrsteilnehmer der Linzer Polizei, dass ein Kind mit dem Fahrrad die B 42 befahren würde. Die Polizei konnte einen 10-jährigen Jungen aus Bad Hönningen mit seinem Fahrrad antreffen. Der Junge gab an, nach Ariendorf zu wollen. Er habe sich aber in der Ortslage Bad Hönningen verfahren und sei so auf die B 42 gelangt. Der Junge wurde in Obhut genommen und den Eltern ...

