POL-PDNR: Flächenbrand am Rheinufer

Linz am Rhein (ots) - Am Freitagmittag, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:10 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen E-Scooter auf dem Gelände des Edeka-Marktes in der Asbacher Straße. Die Geschädigte hatte das Fahrzeug mittels Spiralschloss an dem Fahrradständer befestigt, die Täter konnten den Scooter aus dem Schloss herausheben. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll ...

