POL-PDTR: Urlaub mit dem unschönem Ende

Hermeskeil (ots) - In der Nacht zwischen Samstag, den 16.07.2022 und Sonntag, den 17.07.2022 wurde ein Mannschaftsbus des 1.FC Saarbrücken durch unbekannte Täter beschädigt. Dieser war in der Schulstraße in Hermeskeil in unmittelbarer Nähe zum Stadtfest "Hermeskeiler Stadtwoche" abgestellt. Von einer mutwilligen Sachbeschädigung ist auszugehen. Zu einem ...

mehr