Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung vor der Lutherkirche (12.06.2023)

Konstanz (ots)

Am Montag, am frühen Abend, ist es vor der Lutherkirche zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Aufgrund vorangegangener Differenzen gerieten ein 35-Jähriger und zwei 49 und 57 Jahre alte Männer aneinander. Dabei schlug der 35-Jährige mehrfach mit einem Bügelschloss auf seine Kontrahenten ein, wodurch beide Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen brachte sie zur Versorgung in ein Krankenhaus. Den 35-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

