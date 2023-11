Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Polizei sucht Eigentümer von Mountainbikes

In einem Waldstück am Ende einer Sackgasse an der Dutumer Straße sind fünf hochwertige Mountainbikes aufgefunden worden. Eine Zeugin fand die Fahrräder am Donnerstag (16.11.23) gegen 10.00 Uhr in der Nähe der Hausnummer 320, kurz vor der B70. Die Polizei stellte die Räder sicher. Offensichtlich handelt es sich um Kinder- bzw. Jugendräder. Derzeit können sie keinem Eigentümer zugeordnet werden. Daher sucht die Kreispolizei nun nach den rechtmäßigen Besitzern. Bei den Mountainbikes handelt es sich um ein graues Rad von Cube, ein gelbes von Conway, ein silberfarbenes der Marke Felt, ein mehrfarbiges in Rot und Schwarz von Univega sowie ein dunkelgraues des Herstellers Focus. Wer kann Angaben zum Eigentümer machen? Hinweise bitte an die Wache in Rheine unter 05971/938-4215.

