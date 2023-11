Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Bei Ladendiebstahl erwischt und weiteren Ladendiebstahl eingeräumt

Speyer (ots)

Am 13.11.2023 gegen 15 Uhr löste die Diebstahlsicherung eines Bekleidungsgeschäfts in der Maximilianstraße beim Verlassen von drei Jugendlichen aus. Die drei Mädchen wurden daraufhin von einer Mitarbeiterin angesprochen und räumten den Diebstahl diverser Kleidungsteile ein. Die zwei 14-Jährigen und die 12-Jährige verstauten die Ware im Gesamtwert von 95 Euro zuvor in einem Rucksack einer der 14-Jährigen. Die hinzugerufene Polizei fand schließlich bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen der Jugendlichen weitere Neuware eines Drogeriemarktes im Wert von knapp 60 Euro. Die Mädchen gaben zu, auch diese Ware kurz zuvor aus einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße auf dieselbe Art und Weise entwendet zu haben. Die Waren wurden Mitarbeitern der jeweiligen Geschäfte wieder ausgehändigt. Die drei Mädchen wurden ihren Eltern übergeben und entsprechende Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

