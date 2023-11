POL-IZ: 231113.13 Itzehoe: Fahrerin ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Brunsbüttel (ots) - Bereits in der vergangenen Woche haben Unbekannte an einem Schulgebäude in Brunsbüttel einen erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf diejenigen geben können. In der Zeit von Donnerstag, 20.00 Uhr, bis zum Freitag, 06.30 Uhr, suchten Randalierer das Gelände der Gemeinschaftsschule in der Kopernikusstraße auf. Dort beschädigten sie insgesamt fünf ...

mehr