POL-IZ: 231113.12 Brunsbüttel: Randalierer wüten an Schule

Brunsbüttel (ots) - In der Zeit von Samstag (11.11.23) um 7:45 Uhr bis zum Folgetag um 0:28 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Boßelkamp. Im rückwärtigen Bereich des Gebäudes beschädigten diese eine Fensterscheibe und gelangten von dort in die Räumlichkeiten. In sämtlichen Räumen durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen und entkamen ...

mehr