POL-IZ: 231113.9 Buchholz: Dieseldiebstahl

Sankt Michaelisdonn (ots) - Am Sonntag haben Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in Sankt Michaelisdonn genutzt, um in das Gebäude einzudringen. Die Täter machten einige Beute, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 17.30 Uhr verließ die Geschädigte ihr Zuhause in der Straße Wiedhof. Als sie gegen 18.50 Uhr in Begleitung ihres Sohnes ...

