Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231113.6 Lohbarbek: Trunkenheit und Unfallflucht

Lohbarbek (ots)

Am Sonntagabend ist es in Lohbarbek zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten gekommen. Während der eine unter Alkoholeinfluss stand, flüchtete der andere unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Kurz nach 19.00 Uhr war ein Mann mit einem Mercedes auf der Bundesstraße 206 aus Richtung Itzehoe kommend in Richtung Kellinghusen unterwegs. Er übersah dabei ein Wendemanöver eines Fahrzeugs samt Anhänger in Höhe der Kellinghusener Straße 8, wich aus, geriet auf die Bankette und schließlich nach dem Zusammenstoß mit einem Schild in den Graben. Der Pickup mit Trailer setzte nach dem Vorfall seinen Weg fort, ohne sich um einen Personalienaustausch zu kümmern. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem verunglückten Autofahrer Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des 60-Jährigen.

Während der Daimler-Fahrer sich wegen der Trunkenheit verantworten muss, erwartet den Führer des Pickups eine Strafanzeige wegen der Verkehrsunfallflucht. Ihn sowie Zeugen bitten die Ermittler, sich in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 zu melden.

Merle Neufeld

