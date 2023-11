POL-IZ: 231113.5 Engelbrechtsche Wildnis: Mit mehr als drei Promille am Steuer

Heide (ots) - In der vergangenen Woche ist es in Heide zu einem Einbruch in ein aktuell nicht bewohntes Haus gekommen. Ob die Täter etwas entwendeten, ist unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum vom 7. bis 11. November sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Professor-Hennings-Straße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und sahen sich im Inneren des Gebäudes um. Die Einbrecher öffneten ...

mehr