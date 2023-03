POL-MFR: (345) Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fürth und Erlangen

Erlangen (ots) - Am Dienstagabend (14.03.2023) brachen bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in Erlangen-Frauenaurach ein und wurden hierbei von einem Hausbewohner überrascht. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise. Gegen 19:30 Uhr kam der Eigentümer einer Doppelhaushälfte in der Gaisbühlstraße nach Hause und traf beim Betreten seines ...

mehr