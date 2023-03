Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (342) Hausbewohner überraschte Einbrecher - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Am Dienstagabend (14.03.2023) brachen bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in Erlangen-Frauenaurach ein und wurden hierbei von einem Hausbewohner überrascht. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 19:30 Uhr kam der Eigentümer einer Doppelhaushälfte in der Gaisbühlstraße nach Hause und traf beim Betreten seines Hauses auf zwei mutmaßliche Einbrecher. Beim Anblick des Hausbewohners rannten die Unbekannten aus dem Gebäude und liefen in Richtung Herzogenauracher Straße davon.

Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt am Tatort eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Auch eine Absuche mit dem Polizeihubschrauber, einem Diensthund sowie mehreren Zivilkräften führte nicht zum Ergreifen der Männer.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hatten sich die Tatverdächtigen mutmaßlich über die Terrassentür Zugang zu dem Wohnanwesen verschafft. Der Sachschaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, wird derzeit geprüft. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um mindestens zwei Männer handeln. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell