POL-KA: (KA) Karlsruhe - Gefährliches Überholmanöver auf der Südtangente - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Auf der Kreisstraße 9657, der sogenannten Südtangente, kam es am Montagvormittag durch einen Jeep zu einem gefährlichen Überholmanöver, bei welchem mindestens eine Verkehrsteilnehmerin gefährdet worden ist, weshalb die Polizei nun Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sucht.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 67-Jährige mit einem silberfarbenen Pkw der Marke Hyundai gegen 11 Uhr auf der Südtangente in Richtung Osten. Als die Hyundai-Fahrerin gerade mehrere Lkw auf der linken Fahrspur überholte, fuhr der 67-Jährigen ein hinter ihr fahrender Jeep Renegade offenbar mehrfach dicht auf. Schließlich überholte der schwarze Jeep den Hyundai rechts und scherte derart knapp vor der 67-Jährigen wieder ein, dass diese ihr Fahrzeug stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Der Fahrer des Jeeps setzte seine Fahrt in Richtung Autobahn fort. Am Steuer des Jeeps mit Euskirchener Kennzeichen (EU) saß mutmaßlich ein Mann mit kurzen Haaren.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666-3411 zu wenden.

