POL-KA: (KA) Waghäusel - zu schnell im Kreisverkehr - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Sonntag mehrere Kellerabteile in Mehrfamilienhäusern in Karlsruhe-Durlach auf. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Einbrecher zwischen Samstagabend, 22:00 Uhr und Sonntagmorgen, 09:30 Uhr Zugang zu den miteinander verbundenen ...

mehr