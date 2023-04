Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizei stellt mehrere Waffen sicher

Neubrandenburg, Bergen auf Rügen (ots)

Bereits am Freitagabend (31.03.2023) befragten Beamte der Bundespolizeiinspektion Stralsund im Zug von Neubrandenburg nach Neustrelitz einen 20-jährigen Deutschen. Während der Kontrolle nahmen die Beamten einen starken Cannabisgeruch wahr. Eine Nachschau in der mitgeführten Umhängetasche ergab eine geringe Menge an Cannabisblüten. Dabei wurde zudem eine geladene Schreckschusswaffe in der Tasche entdeckt. Den dafür erforderlichen "kleinen" Waffenschein besaß der Deutsche jedoch nicht. Ferner hatte der Mann ein Einhandmesser bei sich, für welches in Deutschland ein Führungsverbot gilt. Die Pistole, das Messer und die Drogen wurden sichergestellt. Der Mann wird sich im Nachgang für sein Handeln verantworten müssen.

Am Samstag (01.04.2023) zur Mittagszeit kontrollierten Bundespolizisten einen Mann auf dem Bahnhof in Bergen. Bei der Überprüfung des 35-jährigen Deutschen stießen die Beamten auf Waffen. Auch dieser Mann führte eine Schreckschusspistole mit sich, welche zwar nicht geladen war, jedoch hatte er 60 Patronen, 10 davon mit Reizgas, für diese Waffe im Gepäck. Eine Erlaubnis zum Führern der Pistole besaß er nicht. Ferner wurden in seinem Gepäck ein Teleskopschlagstock, Handfesseln aus Stahl und Handschuhe mit Handprotektoren aufgefunden. Die Waffen und alle weiteren Gegenstände wurden durch die Beamten sichergestellt. Die festgestellten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wurden zur Anzeige gebracht.

Bereits am Samstagvormittag befragten die Beamten einen Mann in Bergen. Bei der Überprüfung des 37-jährigen Rüganers wurde ebenso ein Einhandmesser festgestellt, welches sichergestellt wurde. Auch dieser Mann wird sich wegen der begangenen Ordnungswidrigkeit verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell