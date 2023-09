Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrradfahrern

Karlsruhe (ots)

Am vergangenen Samstag ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle, bei denen Personen schwer verletzt wurden.

Gegen 07:15 Uhr fuhr ein 40-jähriger Autofahrer in die Kreuzung Ohiostraße Kanalweg ein und übersah hierbei offenbar einen Fahrradfahrer, welcher gerade abbiegen wollte. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge. Hierbei erlitt der 74-jährige Radfahrer schwere Verletzungen. Zur weiteren Versorgung wurde er durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag. Gegen 16:15 Uhr fuhr ein 53-jähriger Radfahrer auf der Erbprinzenstraße in Richtung Ettlinger Tor Center. Auf Höhe des Friedrichsplatzes überquerte zur gleichen Zeit eine Fußgängerin die Fahrbahn. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersahen sich die beiden Verkehrsteilnehmer wohl gegenseitig. Bei der anschließenden Kollision stürzten der Radfahrer und die Fußgängerin zu Boden. Durch den Sturz erlitt die 44-jährige Passantin schwere Verletzungen, welche in einem Krankenhaus versorgt wurden. Der Fahrradfahrer wurde wohl leicht verletzt.

Steffen Schulte, Pressestelle

