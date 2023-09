Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Körperverletzung nach räuberischem Diebstahl in Kaufhaus

Karlsruhe (ots)

Zwei bislang Unbekannte entwendeten am Donnerstagnachmittag mehrere Kleidungsstücke aus einem Kaufhaus in der Kaiserstraße. Bei der anschließenden Flucht verletzten die Täter einen Zeugen.

Gegen 15:00 Uhr bemerkten Zeugen, wie zwei Männer in dem Einkaufsgeschäft Kleidungsstücke aus der Warenauslage in einen Stoffbeutel steckten. Einer der Beiden habe anschließend die Diebesware in einer Umkleidekabine angezogen und wollte anscheinend damit das Geschäft verlassen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und versuchte die Männer am Verlassen des Ladens zu hindern, indem sie einen an seinem Rucksack festhielt. Bei einer nun folgenden Rangelei gelang es dem Mann, sich loszureißen und beide Tatverdächtige rannten davon. Ein weiterer Angestellter verfolgte die Flüchtenden und konnte einen der Unbekannten in der Zähringerstraße kurzfristig festhalten. Dieser riss sich offenbar los, nahm einen Stuhl und drohte dem Angestellten damit. Bei dem Gerangel verletzte sich der Mitarbeiter leicht und brach daraufhin die weitere Verfolgung ab. Die beiden tatverdächtigen Männer entkamen in Richtung Kronenplatz.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

Beide Männer mit südländischem Erscheinungsbild, kurzen schwarzen Haaren und Dreitagebart. Der Jüngere sei zwischen 25 Jahre und 30 Jahre alt gewesen und trug komplett weiße Bekleidung. Der Ältere wird auf 30 Jahre bis 35 Jahre geschätzt, trug einen schwarzen Pullover mit weißen Streifen und sprach arabisch.

Das Polizeirevier Marktplatz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell