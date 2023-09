Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer in der Küche eines Steakhauses in Hamburg St. Georg

Hamburg (ots)

Hamburg St. Georg

Um 04.58 Uhr am heutigen Tage, Mittwoch, den 6. September 2023 ist die Feuerwehr Hamburg zunächst mit der Hamburger Löschgruppe der Feuer- und Rettungswache Berliner Tor in die Straße Spadenteich in Hamburg-St. Georg zu einem Feuer Alarmierungsstufe 2 ausgerückt.

Nach vorheriger Erkundung durch den Zugführer sowie Einleitung der ersten Maßnahmen, meldete dieser die Bestätigung des Feuers um 05.08 Uhr.

Es brannte der Küchentrakt eines Steakhauses in voller Ausdehnung, durch das Feuer kam es zu keinem Personenschaden bei den 12 Hausbewohnern. Die Personen sind aus dem Gebäude evakuiert und in einem VHH-Bus durch die Polizei Hamburg betreut worden.

Zur Bekämpfung des Brandes wurden 4 C-Rohre und 1 Schaumrohr zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Einsatz von Schaummittel war aufgrund von brennendem Fett notwendig, die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft bekam hierzu routinemäßig Informationen durch den Umweltdienst der Feuerwehr Hamburg. Ein Feuerwehrbeamter verletzte sich bei den Löschmaßnahmen leicht an einer Hand und wurde von der Besatzung eines Rettungswagen durch Erste-Hilfe-Maßnahmen rettungsdienstlich versorgt.

Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten längere Zeit.

Insgesamt war die Feuerwehr Hamburg mit 45 Einsatzkräften bestehend aus den Einheiten der Feuer- und Rettungswachen Berliner Tor, Admiralitätsstraße, Veddel sowie Rotherbaum, der Freiwilligen Feuerwehr Altona, einem Führungsdienst, dem Umweltdienst und einem Rettungswagen an der Einsatzstelle im Einsatz für Hamburg.

