FW-HH: Brand in Diesellok mit 3m hoher Stichflamme

Hamburg (ots) - Hamburg-Heimfeld, Feuer BAB, 30.08.2023, 19:58 Uhr, AS HH-Heimfeld N Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem ausgedehnten Brand eines LKW's auf die Bundesautobahn 7 in Fahrtrichtung Norden alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Süderelbe brannte ein Sattelzug mit 24to gepressten Restmüllballen. Die Zugmaschine brannte vollständig aus, das Feuer ...

mehr