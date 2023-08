Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr löscht LKW-Brand auf der BAB 7

Hamburg (ots)

Hamburg-Heimfeld, Feuer BAB, 30.08.2023, 19:58 Uhr, AS HH-Heimfeld N

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Hamburg zu einem ausgedehnten Brand eines LKW's auf die Bundesautobahn 7 in Fahrtrichtung Norden alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Süderelbe brannte ein Sattelzug mit 24to gepressten Restmüllballen. Die Zugmaschine brannte vollständig aus, das Feuer lief in den Auflieger und entzündete dort ca. 50% der Ballen. Das Feuer wurde mit einem umfangreichen Schaumeinsatz gelöscht und die Ladung mit Hilfe von zwei Baggern der Technischen Hilfswerkes(THW)entladen und abgelöscht. Von der Stadtreinigung Hamburg wurden in Amtshilfe zwei offene Abrollbehälter mit hoher Ladekante zur Verfügung gestellt. Das Brandgut wurde im Pendelverkehr mit mehreren Wechselladerfahrzeugen zur Müllverbrennungsanlage verbracht. Die A7 N war bis zur Beendigung von Verlade- und Aufräumarbeiten voll gesperrt.

Insgesamt waren 70 Kräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr über 10 Stunden im Einsatz für Hamburg.

