POL-MI: Rehen ausgewichen und in Graben gerutscht

Minden (ots) - Am Mittwoch hat die Polizei in Minden mehrere Fahrzeugführer ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen. Auf diese kommen nun unangenehme Folgen zu. Zunächst rückte am Morgen gegen 10.50 Uhr an der Ecke Klausenwall / Grimpenwall / Kaiserstraße ein Fiat in den Fokus der Ordnungshüter. Daraufhin entschieden die Beamten, dessen Fahrer einer Kontrolle ...

