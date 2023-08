Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Unerlaubte Einreisen in Forst und Cottbus aufgedeckt

Forst/Cottbus (ots)

Die Bundespolizei deckte am vergangenen Wochenende die unerlaubte Einreise von insgesamt 15 Personen auf. Einen 25-jährigen mutmaßlichen Schleuser nahmen die Einsatzkräfte vorläufig fest.

Am Samstag gegen 10 Uhr kontrollierten Bundespolizistinnen und Bundespolizisten am Hauptbahnhof Cottbus zunächst eine Gruppe von acht syrischen Staatsangehörigen. Gegen 11 Uhr stellten die Einsatzkräfte weitere fünf Syrer beim Zustieg in eine Regionalbahn fest. Die zwölf Männer im Alter von 16 bis 49 Jahren sowie die 52-jährige Frau konnten keine für den Aufenthalt in Deutschland legitimierenden Dokumente vorweisen.

Am Sonntag um 7 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei an der BAB 15 in Höhe der Anschlussstelle Forst den Fahrer eines PKW mit deutscher Zulassung. Der 25-jährige Syrer war im Besitz eines niederländischen Aufenthaltstitels. Seine 20- und 21-jährigen Mitfahrer konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorlegen.

In beiden Fällen nahmen die Einsatzkräfte die Personen mit zur Dienststelle nach Forst. Dort leiteten sie gegen die 15 mutmaßlich Geschleusten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise bzw. des unerlaubten Aufenthaltes ein. Nach Abschluss der polizeilichen Bearbeitung und Äußerung von Schutzersuchen leiteten die Einsatzkräfte alle Personen zur Erstaufnahmeeinrichtung der Zentralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg weiter.

Gegen den 25-jährigen Fahrer sowie einen unbekannt gebliebenen Schleuser leiteten die Beamtinnen und Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 25-Jährige seine Reise fortsetzen.

