Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 45-Jähriger belästigt und bedroht Frau im Zug - Bundespolizei nimmt uneinsichtigen Mann fest

Hagen - Siegen (ots)

Gestern Nacht (27. September) soll ein Mann in der RB91 eine 34-Jährige sexuell belästigt haben. Als diese sich wehrte, drohte er ihr mit einer Glasflasche. Bundespolizisten nehmen den Mann im Hagener Hauptbahnhof fest.

Gegen 23 Uhr alarmierten Reisende in Hagen die Bundespolizei. Eine junge Frau sei zuvor in der RB 91 am Bahnsteig 1 belästigt worden. Die Bundespolizisten, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bahnhofsgebäude aufgehalten hatten, eilten zum Bahnsteig und konnten die Beteiligten noch in dem Zug antreffen.

Zeugen wiesen auf einen 45-Jährigen, der die Siegenerin bedroht haben soll. Zuvor soll sich der Mann in einer Vierer-Sitzgruppe gegenüber der 34-Jährigen gesetzt haben. Der marokkanische Staatsbürger habe dann die Oberschenkel der Frau berührt und habe seine Hände in Richtung ihres Intimbereichs geführt. Als die Frau sich dagegen wehrte, habe der Hagener sie beleidigt und anschließend mit einer Bierflasche bedroht. Ein Reisender soll eine weitere Eskalation verhindert haben, in dem er die Geschädigte von dem Angreifer weggezogen haben soll. Ein weiterer Reisender alarmiert derweil die Bundespolizei.

Die Einsatzkräfte nahmen den polizeilich bekannten Beschuldigten fest und führten ihn zur Wache. Unterdessen stritt der Hagener die Tat ab, weswegen die Bundespolizisten das Videomaterial aus der RB 91 anforderten.

Die Beamten leiteten anschließend ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung, Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell