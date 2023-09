POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Kellerabteile in Durlach aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Samstag, 18:30 Uhr und Sonntag, 10:45 Uhr in ein Reihenhaus in Durlach ein. Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen hebelten die Täter ein Küchenfenster auf und gelangten so in das Innere des Wohnhauses in der Schlesierstraße. Innerhalb des Hauses durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und durchwühlten mehrere Schränke. Der entstandene Diebstahl- ...

mehr