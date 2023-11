Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231113.8 Sankt Michaelisdonn: Einbruch in Einfamilienhaus

Sankt Michaelisdonn (ots)

Am Sonntag haben Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in Sankt Michaelisdonn genutzt, um in das Gebäude einzudringen. Die Täter machten einige Beute, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 17.30 Uhr verließ die Geschädigte ihr Zuhause in der Straße Wiedhof. Als sie gegen 18.50 Uhr in Begleitung ihres Sohnes zurückkehrte, bemerkten die Heimkehrer zwei Fremde, von denen einer aus ihrem Haus kam. Beide Männer verschwanden nach kurzer Ansprache durch einen kleinen Weg in Richtung Wegwart. Der Jugendliche nahm zwar noch die Verfolgung der Flüchtenden auf, traf sie aber nicht mehr an. Wie sich bei der Besichtigung des Tatortes herausstellte, waren die Einbrecher gewaltsam über die Terrassentür in das Objekt eingestiegen. Sie hatten das innere durchsucht und Schmuck sowie ein Silberbesteck mitgenommen.

Laut den Geschädigten war einer der Einbrecher 190 cm groß. Der zweite maß 180 bis 185 cm, hatte dunkle Augen, einen Vollbart und einen Kurzhaarschnitt. Hinweise zu den Personen nimmt die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell