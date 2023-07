Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, gewalttätige Auseinandersetzung auf einer Hochzeitsfeier Mehrere Personen beteiligt

Ibbenbüren (ots)

In einer Eventlocation an der Maybachstraße in Ibbenbüren ist es am Sonntagabend (23.07.) zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen. Die Polizei erhielt per Notruf gegen 20.55 Uhr die Nachricht über eine Auseinandersetzung von etwa 40 bis 50 Personen auf einer Hochzeitsfeier in dem genannten Club. Als die Polizei und Rettungskräfte kurze Zeit später eintrafen, hatten die Kontrahenten sich bereits getrennt. Zwei Personen wurden leichtverletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Krankenhaus konnten sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten am Tatort zahlreiche Personen und Fahrzeuge und führten Personalienfeststellungen sowie erste Befragungen durch. Die Kriminalpolizei Ibbenbüren ermittelt jetzt wegen dem Verdacht der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu den Hintergründen der Tat und dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, 05451/5914315.

