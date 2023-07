Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Pedelecfahrer schwer verletzt Zusammenstoß mit Radfahrerin

Greven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden ist es am Freitag (21.07.) gegen 12.30 Uhr in Reckenfeld auf der Werner-von-Siemens-Straße gekommen. Eine 35-jährige Grevenerin fuhr aus Richtung Robert-Bosch-Straße kommend auf der Werner-von-Siemens-Straße auf der Fahrbahn. In Höhe der Otto-Hahn-Straße wollte sie auf den für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg fahren. Dabei übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge einen 60-jährigen Emsdettener, der auf dem Radweg mit seinem Pedelec in Richtung Robert-Bosch-Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 60-Jährige wurde dabei schwer und die 35-Jährige leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell