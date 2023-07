POL-ST: Emsdetten, Einbruchdiebstahl in Firmengebäude Täter entwenden diverse Werkzeuge

Neuenkirchen (ots) - Unbekannte sind zwischen Dienstagmittag (18.07.2023), 13 Uhr und Donnerstagmittag (20.07.2023), 11.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Schillerstraße in Sankt Arnold eingestiegen. Die Täter brachen ein Gartentor auf, um auf das Grundstück zu gelangen. Danach schoben sie im Erdgeschoss die Jalousie eines Fensters hoch und zerschlugen die Fensterscheibe. Sie durchsuchten anschließend alle Zimmer in dem ...

