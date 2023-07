Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Biberausflug in der Innenstadt

Rheine (ots)

Am frühen Freitagmorgen (21.07.) rief ein Zeuge gegen 01.20 Uhr auf der Polizeileitstelle an und sagte, dass er einen Biber in der Innenstadt gesehen hat. Die Polizei ging zunächst von einer Biberratte (Nutria) aus, da man sich nicht vorstellen konnte, dass es sich um einen echten Biber handelte. Eine Streifenbesatzung der Wache Rheine machte sich auf den Weg und stellte schnell fest: Es war ein richtiger Biber. Dem Tier ging es augenscheinlich gut. Da die Beamten sich unsicher waren, ob sie hier überhaupt tätig werden müssen, riefen sie den Zoodirektor des Tierparks Rheine an. Er riet dazu, den Biber im Sinne des Tierwohls besser einzufangen und in unmittelbarer Emsnähe auszusetzen. Dieser "Festnahmeauftrag" wurde dann zusammen mit der Feuerwehr Rheine angegangen. Der Biber wurde eingefangen und durch die Feuerwehr im Bereich der Ems wieder auf freien Fuß gesetzt. Zum Schluss ein kurzer Faktencheck: Zurzeit gibt es in Nordrhein-Westfalen laut des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) geschätzt gut 400 Biber. Seit dieser Nacht wissen wir, mindestens einer davon lebt in Rheine an der Ems.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell