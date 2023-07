POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Einfamilienhaus

Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind am Mittwoch (19.07.) zwischen 20.00 und 23.00 Uhr Uhr in das Kopernikus Gymnasium an der Kopernikusstraße eingestiegen. Ersten Ermittlungen der eingesetzten Beamten zufolge schlugen die Täter ein Fenster zum PC-Raum der Schule ein. Von dort entwendeten sie insgesamt sechs PC-Monitore. Zwei davon ließen sie in einem angrenzenden Maisfeld zurück, wo sie von einer Zeugin gefunden wurden. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an. ...

mehr