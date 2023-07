Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Kupferdiebstahl Zeugen gesucht

Hörstel (ots)

In der Zeit von Freitag (21.07.), 13.00 Uhr bis Sonntag (23.07.), 10.15 Uhr haben sich Unbekannte Zugang zum Gelände einer Metallfirma verschafft. Dort haben die Täter an einer Lagerhalle auf unbekannte Art und Weise eine Seitenwand beschädigt und sich so Zugang zu der Halle verschafft. Von dort entwendeten die Täter etwa zwei Tonnen Kupfer sowie Edelstahlrohre. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Täter haben zum Abtransport des Diebesguts vermutlich ein größeres Fahrzeug benutzt. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, 05971/938-4215.

