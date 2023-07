Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Automaten aufgebrochen Zeugen gesucht

Hörstel (ots)

Am frühen Samstagmorgen (22.07.2023) brach ein unbekannter Täter zwei Warenautomaten an der Raiffeisenstraße auf. Gegen 02.00 Uhr wurden die Schlösser der Automaten durch den Unbekannten gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren der Automaten entwendete er Bargeld und eine Geldkassette. Die Höhe des Diebesgutes steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Tat geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/9384215.

