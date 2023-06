Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Jugendlicher soll Spritztour mit PKW unternommen haben

Boizenburg (ots)

In Boizenburg soll ein 16-Jähriger am Sonntagabend mit einem nicht zugelassenen PKW eine Spritztour unternommen haben. Ein Zeuge teilte den Vorfall der Polizei mit, die den mutmaßlichen Fahrer wenig später an seiner Wohnanschrift antraf. Wie sich herausstellte war der Mercedes nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und auch nicht versichert. Zudem besitzt der 16-Jährige schon aufgrund seines Alters keinen PKW-Führerschein. Die Polizei erstattete gegen den Jugendlichen Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zudem stellte die Polizei die Fahrzeugschlüssel sicher.

