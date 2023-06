POL-LWL: PKW prallte gegen Baum - Autofahrerin schwer verletzt

Ludwigslust (ots) - Wegen sexueller Nötigung in drei Fällen hat das zuständige Amtsgericht in Ludwigslust auf Antrag der Schweriner Staatsanwaltschaft am frühen Mittwochnachmittag Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Syrer erlassen. Der psychisch auffällige Mann soll am Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in ...

mehr